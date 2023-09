Paniek tijdens hevige aardbeving in Marokko: "Bizar om zo wakker te worden"

Marokko is vannacht getroffen door een zware aardbeving. NH sprak met de Haarlemse Raja Alouani, die veel familie en vrienden heeft in het rampgebied en met Robin en haar vriend Dominic, die lagen te slapen in een Airbnb-appartement in Marrakech toen het drama zich voltrok. "Ik hoorde buiten gegil en geschreeuw en dingen vallen."

"We kwamen gisteravond terug van een driedaagse tour naar de woestijn", vertelt Robin over de telefoon tegen NH. Het stel is dan net wakker na een nacht vol angst en paniek en is duidelijk nog ontdaan door het natuurgeweld van de nacht ervoor. "Omdat we heel moe waren besloten we de medina (oude stad, red.) niet in te gaan en in de buurt van ons Airbnb-appartement iets te eten. Daarna zijn we vermoeid naar bed gegaan."

Gegil en geschreeuw

Nog geen half uur nadat het stel in slaap is gevallen, voelt Robin het bed zachtjes trillen. "Even dacht ik dat mijn vriend aan het draaien was. Maar ik hoorde buiten gegil en geschreeuw en dingen vallen. In paniek kwam ik overeind en ben ik half over Dominic heen gaan liggen, alles ging heen-en-weer."

De twee sprinten het bed uit om buiten de veiligheid op te zoeken. "We renden de trap af en toen we in de deurpost stonden hield het op. Toen we eenmaal zaten realiseerden we: we zijn veilig. Daarna kwamen de tranen. Het was echt bizar om zo wakker te worden." De schade in hun directe omgeving valt mee. "Er zitten scheuren in de muren, maar verder is het gelukkig een stevig gebouw", vertelt ze.

Buiten overnachten

De schade in de appartement van Robin, net buiten de oude stad van Marrakech, lijkt op de door haar gemaakte foto misschien niet zo hevig vergeleken met de zwaar getroffen medina iets verderop, de schrik zit er behoorlijk in.

Wanneer Robin met de lokale bevolking praat hoort ze dat het voor de mensen in de medina leek alsof er een trein langs ze reed. "Mensen vielen op hun knieën om te bidden en veel mensen, ook in ons appartementencomplex, besloten om buiten te overnachten. Iedereen was bang voor naschokken."