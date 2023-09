Hilversummer Soufian zat week lang in rampgebied Marokko: "Niemand kan ze redden"

Hilversummer Soufian Bellali is weer thuis nadat hij halsoverkop naar Marokko vertrok om daar te helpen na de verwoestende aardbeving. Een week lang heeft hij geholpen, eerst in Marrakesh, daarna in het Atlasgebergte. Met eigen ogen zag hij hoe huizen in puin lagen en hoe mensen hun hele familie waren kwijtgeraakt.

Foto: Met paarden de berg op - Soufian Bellali

De hulpactie begon in Marrakesh, maar al snel ging Soufian samen met zeven vrijwilligers het Atlasgebergte in. Het was niet voor het eerst dat Soufian in het gebergte was. Sterker nog: met zijn eigen stichting is hij er vaker om met ingezameld geld bijvoorbeeld waterputten aan te leggen. Het dorp waar hij nu hielp was nieuw voor hem, de omstandigheden ook. Uiteindelijk ging Soufian naar zeven dorpen, het ene nog moeilijker te bereiken dan het andere. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Foto: Soufian wanneer hij aankwam op het vliegveld in Marrakesh - Soufian Bellali

De groep ging steeds verder de bergen in, naar plekken waar nog geen hulp was gekomen. "De wegen waren allemaal dicht, er waren stenen gevallen op de weg die de route blokkeerden. Niemand kan ze redden", vertelt hij tegen NH.

Het was hopen op een kans. Toen een vriend Soufian vertelde dat er een weg was vrijgemaakt, hebben ze gelijk hun spullen gepakt en zijn ze razendsnel op pad gegaan. Maar ook dat bleek een avontuur: tijdens het rijden vielen er nog stenen, die ze af en toe van de weg moesten halen om er langs te kunnen. Op een gegeven moment was de weg te smal: "Om het laatste dorpje te bereiken moesten we paarden en ezels regelen, dat was de enige optie", legt hij uit. Beelden van de rampplek die Soufian maakte. Tekst gaat door onder de video.

De puinhopen die Soufian aantrof in het rampgebied - NH Nieuws

Hulp van anderen Dat Soufian een week lang heeft kunnen helpen in Marokko, kon mede dankzij veel gulle gevers. Al met al zamelde de Hilversummer 25.000 euro in. De actie liep storm, waardoor hij op een gegeven moment gestopt is met geld inzamelen om niet meer donaties te krijgen dan hij ter plekke kon uitgeven.