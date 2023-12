Erik hielp als eerste toerist bij de aardbeving in Marokko: "Er was helemaal niets meer'"

Het was een bewogen jaar voor Erik van Druenen. Als wijkmanager bij de gemeente Zaanstad houdt hij zich bezig met de opvang van vluchtelingen in Zaanstad. Toen hij in het najaar op vakantie ging om bij te komen, belandde hij in een aardbeving. "We bleven en waren de eerste toeristen die hulp boden."

In Het Sociale Winkeltje in het winkelcentrum van Saendelft vertelt Erik over het afgelopen jaar en vooral over die ene gebeurtenis tijdens de vakantie in Marokko. Met een lokale gids zouden hij en zijn vriendin Edith dagenlang gaan wandelen in de bergen. Ze zaten in een hotel in Marrakesh toen ze plotseling iets voelden.

"In eerste instantie dacht ik aan een aanslag, maar het was dus een aardbeving." Er was veel paniek en de meeste toeristen wilden zo snel mogelijk weg uit Marokko. "We wilden blijven en kijken of we hulp konden bieden." Dat bleek in de praktijk heel lastig te zijn, omdat er geen contact mogelijk was met mensen uit het zwaarst getroffen gebied in de bergen. Er was geen stroom en bijna alle wegen waren onbegaanbaar.