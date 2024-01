Moet schooltje Grootschermer nu ook al sluiten? Dorp eist duidelijkheid

Is de kleine Driessenschool in Grootschermer het volgende slachtoffer van het heersende lerarentekort? Als het aan de dorpsraad, inwoners en ouders ligt, niet. Zij hebben er alle vertrouwen in dat het dorpsschooltje met 42 leerlingen een mooie toekomst heeft. Alleen het schoolbestuur lijkt daar niet in te geloven, en stuurt aan op een fusie of opheffing. "Een drama voor de leerlingen, maar ook voor de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp", vindt de dorpsraad.

Han Baauw en Jan Wind van de Dorpsraad Grootschermer - Foto: NH/ Anne Klijnstra

Het grote tekort aan leraren maakt het steeds moeilijker om voldoende onderwijzers te vinden. Amsterdam mist ruim 800 leerkrachten in het basisonderwijs. Zulke grote tekorten kennen de kleinere steden en dorpen niet, maar daar kan het ontbreken van één juf of meester al desastreuze gevolgen hebben. Dat merkten ze in Zuidschermer. Daar sloot de geliefde Michaëlschool omdat de vacatures niet gevuld konden worden. Datzelfde lot dreigt ook voor de Driessenschool in het naburige Grootschermer. Bij de school met 42 leerlingen missen ze één leerkracht. Die vacature is nu ingevuld vanuit de 'flexibele pool', maar voor de langere termijn is dat geen oplossing. Onrust Scholenkoepel ISOB ziet de toekomst van de school daarom somber in en onderzoekt al langere tijd een fusie met een andere school of opheffing. En dat zorgt voor onrust in het dorp. Onrust die wat de dorpsraad betreft niet nodig is en zo snel mogelijk moet stoppen. "Er ontbreekt één juf", stelt Jan Wind van de Dorpsraad op. "En er wordt al drie jaar geroepen dat de school slecht is, omdat 'ie klein is. Daar moet de ISOB mee stoppen." Volgens Jan en mede-bestuurslid Han Baauw heeft die ophef ervoor gezorgd dat de Driessenschool vijftien leerlingen is misgelopen. Die hadden vanwege de sluiting van de school in Zuidschermer naar Grootschermer kunnen komen. "Die ouders horen deze verhalen en kiezen dan toch voor zekerheid. Heel begrijpelijk. Je wil je kind niet nog eens van school laten veranderen. Maar die leerlingen konden we goed gebruiken."

"De school is een levensader en veruit de belangrijkste voorziening in ons dorp." Han Baauw - dorpsraad Grootschermer

Het verdwijnen van de school is het doemscenario, vinden ze in Grootschermer. "Het gaat ten koste van de leefbaarheid en vitaliteit van ons dorp", oordeelt Han. "Een school is een levensader en veruit de belangrijkste voorziening hier. Van jong tot oud vindt elkaar daar. Dat brengen en halen van de kinderen is echt een sociaal gebeuren." "Kinderen kunnen hier al vanaf jonge leeftijd lopend en fietsend naartoe. De gemiddelde afstand van huis naar school is 111 meter, vond ik op de website van het ministerie van Onderwijs. Het is geloof ik de kortste afstand van heel Nederland. Prachtig." Jan vreest dat het verdwijnen van de school een kettingreactie veroorzaakt. "Kinderen gaan na school bij elkaar spelen. Die vriendengroepjes worden uit elkaar gerukt als ze naar andere scholen moeten; het versnipperd en heeft ook gevolgen voor andere voorzieningen. Neem de voetbal. Als ze bijvoorbeeld in De Rijp op school zitten, willen ze daar ook met hun Rijper vriendjes op de voetbal. Dat heeft dan weer gevolgen voor onze eigen club." Volgens Han en Jan zijn ze al veel verloren in Grootschermer: de kinderopvang, de supermarkt. "Als alles verdwijnt dan wordt het een dood dorp. En een keer weg is weg, het komt nooit meer terug", aldus Han. Tekst gaat verder onder foto.

Foto: NH/ Anne Klijnstra

Volgens Han Baauw en Jan Wind wordt er al drie jaar achter de schermen gesproken over de fusie van de dorpsschool. "Dat zorgt voor onzekerheid en maakt dat de school niet groeit. Ze noemen het een fusie, maar het is een fusie mét opheffing. Dus in alle gevallen is het klaar met onze school. Een fusie klinkt natuurlijk wat vriendelijker, maar het resultaat is hetzelfde." Maar waarom zou je een gezonde school, met voldoende leerlingen en prima financiën willen sluiten, vragen de mannen zich af. "Wij denken dat het kosten-batenplaatje de hoofdreden is, terwijl het enige wat ze moeten doen is goed onderwijs geven. Ze kijken alleen naar cijfers." Behoud is uitgangspunt "Commercieel is het misschien wel beter als je gaat fuseren. Maar de ISOB is geen BV met aandeelhouders die winst verlangen. Het is een maatschappelijke instelling, een stichting", redeneert Jan. "Wij hebben zat ideeën voor de toekomst van onze school, en iedereen die wil kan daarover meepraten, ook de ISOB." "Behoud is daarbij de stip op de horizon. Zij gooien het nu op overmacht en dat we te veel gebruik maken van de invalpool. Maar er hebben zich al meerdere (oud-)docenten bij ons gemeld die hier graag aan het werk gaan. Maar eerst moet die onrust over de mogelijke sluiting weg; we willen duidelijkheid van de ISOB."

"We zijn al langere tijd in overleg met de medezeggenschapsraad van de Driessenschool over de toekomst" woordvoerder ISOB

Scholenkoepel ISOB houdt (ook) tegen NH de kaarten tegen de borst wat betreft de toekomst van de school. In een brief eind november aan de gemeente spreken ze wel van een fusietraject tussen de scholen in Grootschermer en Driehuizen. "We zijn al langere tijd in overleg met de medezeggenschapsraad van de Driessenschool over de toekomst", licht een woordvoerder van ISOB toe. "Over twee weken is er een volgend gesprek." Of er daarna 'witte rook' is kan zij niet zeggen. Steun gemeenteraad In de strijd voor het behoud wordt de dorpsraad unaniem gesteund door de gemeenteraad. "Bij de fusie tussen Schermer en Alkmaar in 2015 is beloofd dat elke kern haar basisschool behoudt. Dat is ook nog eens vastgelegd in het huidige coalitieakkoord. En er is pas een motie aangenomen die dat nog eens onderstreept", vertellen de twee dorpsraadleden. Maar ook de gemeente kan nu nog geen licht werpen op de toekomst. "Vanuit onze zorgplicht zijn wij uitvoerig in gesprek met het schoolbestuur ISOB over het aanbod van toekomstbestendig openbaar onderwijs in de dorpen/kernen, waaronder ook de school in Grootschermer", laat een woordvoerder aan NH weten. De dorpsraad houdt hoe dan ook alle vertrouwen in een goede afloop. "De school blijft", zeggen Jan en Han stellig. "Daarom hangen er ook geen spandoeken of wordt er actie gevoerd. Ook omdat we hier de kinderen niet mee willen belasten. Dit is een zaak voor volwassenen. Het is vooral vervelend hoe het gaat."

Foto: NH/ Anne Klijnstra