Lerarentekort in Amsterdams basisonderwijs blijft stijgen: tekort ruim 800 fulltimebanen

Het lerarentekort in het Amsterdamse basisonderwijs is het afgelopen jaar opnieuw flink gestegen. Het tekort nam toe van 16,8 procent in 2022 naar 18,7 procent dit jaar. Bijna één op de vijf banen is dus niet ingevuld met bevoegde leraren. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Foto: NH Media

De stijging van bijna 2 procentpunten is hoger in vergelijking met vorig jaar, toen was dat 1,5 procentpunt. Landelijk ligt het gemiddelde bijna twee keer zo laag als in Amsterdam. In Nederland hebben alleen Almere en Den Haag een groter tekort. Het tekort aan leraren is het grootst op het speciaal basisonderwijs. Over de gehele stad ligt dat tekort op 30,7 procent. Net als voorgaande jaren is het gebrek aan leraren in Nieuw-West (29,5 procent) en Zuidoost (24,4 procent) het grootst. Al jaren wordt gesproken over de ongelijke verdeling, de tekorten zijn het hoogst op de plekken waar het risico op onderwijsachterstand het grootst is.

Lerarentekort in het basisonderwijs per stadsdeel Centrum: 9,2 procent (26 fte)

Nieuw-West: 29,5 procent (283 fte)

Noord: 17,7 procent (105 fte)

Oost: 15,4 procent (101 fte)

Weesp: 18,9 procent (33 fte)

West: 13,5 procent (77 fte)

Zuid: 13,2 procent (95 fte)

Zuidoost: 24,4 procent (87 fte)

Maar niet alleen het tekort aan leerkrachten is een probleem. Er is ook een flink tekort aan schoolleiders, namelijk 28,1 procent in het Amsterdamse basisonderwijs. Dat is een behoorlijke stijging in vergelijking met vorig jaar, toen was het nog 'maar' 17,9 procent. Een nuance is dat er veertig scholen meer zijn meegenomen in de meting dan vorig jaar. Wethouder pleit voor 'Deltaplan lerarentekort' Al jaren probeert verantwoordelijk onderwijswethouder Marjolein Moorman het tekort aan leraren te drukken. Inmiddels investeert de stad 24 miljoen euro in maatregelen om de instroom te bevorderen en leraren te behouden. Zo worden reiskosten voor onderwijsmedewerkers bekostigd en krijgen leraren voorrang op woningen en parkeervergunningen.

"We hebben nauwelijks invloed op een aantal belangrijke factoren die leiden tot het tekort" Marjolein Moorman - wethouder Onderwijs

Intussen zijn er bijna vijfhonderd zij-instromers opgeleid en 85 ondersteuners zijn begonnen aan een opleiding om officieel voor de klas te mogen staan. “De trend van het oplopende lerarentekort moet gekeerd in het belang van de toekomst van onze kinderen", benadrukt wethouder Moorman. "Tegelijkertijd hebben we nauwelijks invloed op een aantal belangrijke factoren die leiden tot het tekort." Ze heeft het hier over onder andere de woningcrisis. Ze roept hierbij, zoals eerder al meermaals het geval was, het rijk op om bijvoorbeeld een grootstedelijke salaristoelage in te voeren en zij-instroom in het onderwijs te vergemakkelijken.