Zuidschermer treurt om einde dorpsschool: pijnlijk verlies voor de gemeenschap

Wie door Zuidschermer rijdt moet het opvallen: tientallen vlaggen wapperen halfstok in de wind. Het dorp toont zo haar verslagenheid na de sluiting van hun dorpsschool deze week . De Michaëlschool moest dicht vanwege een lerarentekort. Die beslissing valt slecht in het dorp. Vandaar dat Evelien Jonk en Silvia Klaver hun dorpsgenoten oproepen uit protest de vlag uit te hangen.

'Sluiting school is rauw, rouw', staat er op een bord in de tuin van Evelien Jonk (59). "Natuurlijk is het geen echte rouw wanneer iemand overlijdt", legt ze uit "Maar we nemen afscheid van een dorpsschool waar ons hart ligt." Haar buurvrouw Silvia Klaver (38) vult aan: "En het tempo waarmee het gebeurde, viel ons echt rauw op ons dak."

De Michaëlschool was met 33 leerlingen een van de kleinste scholen van Noord-Holland. Maar dat leerlingenaantal was niet het probleem. Twee leerkrachten en de directeur zegden hun baan op en volgens scholenkoepel Blosse is er geen passende vervanging gevonden. Iets wat door de ouders en de medezeggenschapsraad wordt betwist.

"Ze wilden gewoon dicht", stellen de buurvrouwen. "De manier waarop dit gegaan is, verdient geen schoonheidsprijs. Dat nemen we Blosse kwalijk. We hebben er alles aan proberen te doen, maar er was gewoon te weinig tijd."

Sterk verbonden

Beide vrouwen hebben hun wortels in de Schermer en wonen beiden al jaren in Zuidschermer. Ze voelen zich sterk verbonden met het dorp en dus ook met de school. De drie zoontjes van Silvia zaten er nu op en vroeger ook Eveliens kinderen.

Alle leerlingen hebben inmiddels op verschillende scholen een nieuwe plek gevonden waar ze na de kerstvakantie beginnen. De groep wordt letterlijk uit elkaar gereten, vinden ze. "De cohesie wordt anders, omdat de leerlingengroep uit elkaar valt."

"Het gaat om de toekomst van ons dorp, onze leefbaarheid. De kinderstemmen die we er hoorden. Een plek waar energie in zit." Volgens de buurvrouwen is het verlies van de school een aderlating. "Je raakt de binding kwijt", vreest Silvia.

Tekst gaat verder onder foto.