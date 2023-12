Tranen, woede en applaus bij laatste dag dorpsschooltje Zuidschermer

Met een kerstontbijt, toneelstukjes en spelletjes nemen de dertig leerlingen vandaag definitief afscheid van de Michaëlschool in Zuidschermer. Het 'kleinste schooltje van Noord-Holland' sluit vanwege een lerarentekort. De kinderen hebben inmiddels allemaal een nieuwe plek gevonden, maar het blijft voor ouders moeilijk te verkroppen dat het zo is gelopen. Wanneer de kinderen onder luid applaus allemaal 'uit school glijden', vloeien de tranen.

Foto: NH/ Anne Klijnstra

Een voor een glijden alle leerlingen, 33 in totaal, op hun laatste schooldag via een glijbaan naar buiten. Daar vormen ouders een erehaag voor hun kroost en ontvangen hen met applaus. Het is voor de volwassenen een afscheid met weemoed en woede. Want zo'n 93 jaar vormde de Michaëlschool een centraal punt voor kinderen en hun ouders in de Schermer. Na vandaag is dat voorbij voor de school die eerder wankelde door het lage aantal leerlingen, Nu doen andere cijfers de school de das om: de directeur en twee leerkrachten vertrokken en er is volgens scholenkoepel Blosse geen passende vervanging gevonden. Dieptriest "Het huidige personeelstekort in Nederland en in de regio maakt het onmogelijk om het team van de Michaëlschool de komende tijd duurzaam te versterken met nieuwe collega’s. Het lukt niet langer om het ‘bieden van goed onderwijs’ waar te maken", liet de koepel eerder weten. "Het is dieptriest dat we hier zo staan", vindt een vader. "Niet alleen voor onze kinderen en voor ons, maar voor de samenleving in dit dorp. Al die kinderen zwermen uit en je raakt de binding volledig kwijt. Mijn dochter gaat na de vakantie naar Stompetoren, een prima school hoor, maar dit hier krijg je niet meer terug." Tekst gaat verder onder de foto.

Michaëlschool Zuidschermer NH/ Anne Klijnstra

Michaëlschool Zuidschermer NH/ Anne Klijnstra

Volgens hem zijn een school, maar ook een kroeg en een winkeltje essentieel voor de samenhang in een dorp. "We hebben gelukkig nog een kroeg. Die moet zeker blijven, maar die school had ook moeten blijven. Er is ergens iets heel erg misgegaan." Want in het dorp sloeg het bericht van de op handen zijnde sluiting, één dag voor de herfstvakantie, in als een bom. "We zijn overal te laat in geïnformeerd", vertelt een van de moeders. "Dan kan je nog heel weinig uitrichten."

"Normaal duurt zo'n sluitingstraject twee jaar. Hier was het in een tijd van niks een voldongen feit" Ouder Michaëlschool

"Het is gewoon onkundig beleid", verwijten andere ouders scholenkoepel Blosse. "Normaal duurt zo'n sluitingstraject twee jaar, dan heb je nog de kansen als ouders of medezeggenschapsraad om oplossingen te vinden. Hier was het in een tijd van niks een voldongen feit", aldus een moeder. "Wij hoorden het zó laat dat er voor ons geen redden meer mogelijk was: eerst het voornemen om te sluiten in november en op 1 december was het al definitief. We hebben sollicitatieprocedures opgezet, mensen aangedragen, gesprekken gevoerd met de gemeente, maar Blosse wil niet naar voren of naar achteren. Dan houdt het op." Afscheidcadeautjes En dus vloeien er vandaag tranen; de meeste bij de ouders. "Met de kinderen hebben we zo goed mogelijk naar dit moment toegeleefd", vertelt Jet Meelker, interim-directeur van de school. "Samen hebben we er over gepraat als ze dat wilden en we hebben afscheidscadeautjes voor elkaar gemaakt." "Het goede nieuws is dat iedereen een nieuwe school heeft gevonden voor na de kerstvakantie. Deze hechte groep valt weliswaar uiteen, maar ze hebben allemaal vriendjes op de andere scholen. Als het niet van hier is, dan wel van de voetbal." De interim-directeur begrijpt het sentiment dat in Zuidschermer leeft goed. "Dit zijn grote veranderingen voor zo'n gemeenschap. De leerlingen gaan goed om met deze verandering, merk ik. Dat is voor volwassenen vaak lastiger, al snap ik de emoties heel goed."