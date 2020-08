Noord-Hollands kleinste school is ook weer begonnen voor Teun, Martijn en Fabienne

ZUIDSCHERMER - De één kijkt er al weken naar uit, de anders had liever nog even vakantie gehad, toch kwamen de 32 leerlingen vanmorgen allemaal met rugtasjes aan bij de kleinste school van de provincie, in Zuidschermer. "Hier ken je iedereen", aldus kersverse groep 8-leerling Martijn.

Hij was vanmorgen de allereerste. De tiener uit Zuidschermer is lopend gekomen, mét frisse tegenzin. "Ik had liever nog iets langer vakantie gehad."

De St. Michaëlschool is zes weken dicht geweest. "De regels die we voor de zomervakantie hanteerden, zetten we nu door. Zo mogen er geen ouders het plein op en de school in", aldus directeur Steven de Wit tegen NH Nieuws.

Leerlingengroei

Er zijn dit jaar meer leerlingen dan vorig jaar, maar de school is nog steeds de kleinste van Noord-Holland. "En dat is heel erg fijn. Er werken maar zes docenten en met dat team moet je het doen. Wat we willen dat gebeurt, gebeurt ook", aldus De Wit.

Teun heeft het meeste zin in de gymlessen én lezen. "Dan kan ik verhaaltjes voorlezen aan mijn grote zus", vertelt hij. Tekst gaat door onder de foto.