Grote onzekerheid bij scholen over heropening: "1.800 leerlingen, maar geen raam kan open"

NOORD-HOLLAND - Middelbare scholen verkeren in grote onzekerheid in aanloop naar de heropening, aanstaande maandag. Vooral op het gebied van ventilatie en het ontbreken van onderlinge afstand tussen leerlingen is nog veel onduidelijkheid. En dat terwijl het aantal coronagevallen onder jongeren snel toeneemt.

Bij de Algemene Onderwijsbond (AOB) stromen tijdens de laatste dagen van de zomervakantie de berichten binnen van bezorgde leraren. Volgens AOB-vicevoorzitter Jelmer Evers komt de verwarring vooral door tegenstrijdige berichtgeving. Het ontbreekt volgens hem aan duidelijkheid. "Minister Slob kwam met een oproep aan de scholen om de ventilatie te controleren, maar dat is naar mijn idee te vrijblijvend", stelt hij. De problemen rondom ventilatie zijn volgens Evers een langlopend probleem dat al veel eerder opgelost had moeten. "Bij een niet goed functionerend systeem, zou verplicht melding moeten worden gemaakt bij de GGD en direct een plan van aanpak moeten komen. Het moet geen optie zijn. Het gaat om de gezondheid." Mogelijk niet open Ook Bert Kozijn rector van Hermann Wesselink College in Amstelveen maakt zich zorgen. Hij heeft zelf een technisch bureau ingeschakeld om te luchtkwaliteit in zijn gebouwen te onderzoeken. "Ik ben rector van een school met 1.790 leerlingen, maar er kan geen raam open", vertelt hij aan NH Nieuws. "Wat betekent het als je met 1.790 man dagelijks in hetzelfde gebouw bent?" Mocht de ventilatie niet op orde zijn, dan gaat de school wellicht niet volledig open en moeten de leerlingen via internet thuis les krijgen. Hij hoopt dat het RIVM spoedig met een antwoord komt op de zorgen die er zijn. Tekst loopt door onder video

Ook Justine Zuidgeest, docent op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem en mede-voorzitter van de medezeggenschapsraad, is ongerust. Zij krijgt veel bezorgde mails van docenten over hoe het allemaal gaat na de vakantie. "Je zit met meer dan dertig mensen in een ruimte. Dan is het lastig om de lucht fris te houden." Bij haar en de mededocenten is veel onduidelijk over het ventilatiesysteem. "De filters zijn dan weliswaar vervangen, maar of het systeem ook werkt tegen verdere verspreiding van het virus, is voor veel docenten nog een groot vraagteken."

Naast de onduidelijkheid over ventilatie, is er ook verwarring over hoe de leerlingen onderling afstand kunnen houden. Tijdens de laatste persconferentie riep premier Rutte jongeren op om zich beter aan de maatregelen te houden. Maar volgens het RIVM is onderling afstand houden op school niet noodzakelijk voor leerlingen, ook als zij 18 jaar of ouder zijn. Temperatuur meten "Ook leraren kijken naar de persconferentie en die denken dan: diezelfde jongeren komen bij mij in de klas. Waarom mogen de jongeren niet op strandjes bij elkaar zitten, maar hoeven zij in de klas geen afstand te houden?", vraagt Zuidgeest zich af. "Dat jongeren specifiek worden gewaarschuwd, wordt door het onderwijspersoneel als zeer zorgwekkend ervaren."

Twee andere scholen in regio Haarlem, het Mendelcollege en het Kennemer Lyceum, willen dat alle docenten en medewerkers preventief worden gecontroleerd op corona. "We gaan als eerste regio in Nederland weer beginnen met het schoolseizoen en niemand weet hoe het gaat", zegt rector-bestuurder Jan-Matthijs Heinemeijer van het Mendelcollege. Het liefst zou de school de temperatuur van alle leerlingen meten bij de ingang, maar dat mag volgens de privacywetgeving niet. "We hebben de thermometers aangeschaft, dus we kunnen ze altijd nog inzetten", aldus de rector.