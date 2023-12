Kleinste school van Noord-Holland sluit definitief, maar was dat wel nodig?

Het dreigende einde van de dorpsschool in Zuidschermer werd vorige maand bekendgemaakt. De school kampt al langer met een laag leerlingental: momenteel zijn het er 33. Het vertrek van twee leerkrachten en de directeur zou uiteindelijk de doorslag hebben gegeven.

"Onwijs zonde", reageerde Annie de Reus van de medezeggenschapsraad (MR) en ouder. "We zijn zo laat ingelicht; dit is per 1 januari al." In de laatste weken hebben ouders alles op alles gezet om de openstaande vacatures nog vervuld te krijgen.

'Niet serieus genomen'

"Zeventien sollicitaties zijn er geweest", vertelt ouder Roos Smit tegen mediapartner Streekstad Centraal. "Er zijn echt wel mensen met hart voor het dorp, die willen helpen. En lang niet iedereen heeft alle papieren, maar ik hoorde dat zeker 12 sollicitanten die wél hadden. Waarom zijn die sollicitaties dan niet serieus genomen?"

Ook VMBO-docent Jeffrey van Zanten snapt het niet: "Vaag, ik heb meerdere keren gebeld en gemaild voor een sollicitatie. Nooit antwoord gehad."

De scholenkoepel bevestigt dat er sollicitaties zijn binnengekomen. "Veel reacties kwamen van mensen die niet bevoegd zijn om les te geven", zegt de koepel daarover. "Andere reacties kwamen van mensen die geen ervaring hadden."

"De sollicitanten die voor een gesprek zijn uitgenodigd, hebben ofwel alsnog afgezegd, of twijfelen omdat de school zo kwetsbaar is. In ieder geval geven de reacties tot op heden geen aanleiding om te denken dat de school na 1 januari 2024 open kan blijven." Eerder dit jaar in februari gaf de Onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs ook al een 'onvoldoende'.

