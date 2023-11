Solliciteer en red de kleinste school: nieuwe leerkrachten laatste hoop voor Zuidschermer

Voor twee-en-een-halve dag de kleuters, of voor vier dagen de bovenbouw: wie een onderwijsbevoegdheid heeft kan een school redden - en zou dat eigenlijk ook moeten doen, vinden de ouders van de Michaëlschool in Zuidschermer. Vorige week werd duidelijk dat de kleinste school van Noord-Holland dicht moet. "Maar de school is zó belangrijk voor het dorp. Voor ons is het zeker nog niet klaar."

Het dreigende einde van de dorpsschool van Zuidschermer werd vorige week bekendgemaakt. De school heeft al langer een laag leerlingental: nu zijn het er 33. Het afscheid van twee leerkrachten en de directeur zette de situatie op scherp.

"Op de vrijdag vóór de herfstvakantie kregen we een brief mee", vertelt een ouder aan mediapartner Streekstad Centraal. In die brief stond dat het vertrek van de leerkrachten voor scholenkoepel Blosse reden is om de school over anderhalve maand te sluiten.

"Onwijs zonde", vindt Annie de Reus, die in de medezeggenschapsraad (MR) zit. "We zijn zo laat ingelicht; dit is per 1 januari al." Samen met andere ouders zet zij desondanks alles op alles om de vacatures tóch vervuld te krijgen.

De Michaëlschool is juist een prachtige plek om te werken, weet ze: "Hier is altijd passend onderwijs mogelijk, iedereen krijgt de aandacht die nodig is en het is een hele mooie plek met ruimte voor kinderen om zich te ontwikkelen."

Tekst gaat verder onder de foto.