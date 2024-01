Bronzen beeld stationskat Brammetje is gegoten, maar mag nog niet worden neergezet

Het bronzen beeld van stationskat Brammetje krijgt vorm. Het beeld is gegoten en hoeft alleen nog afgewerkt te worden om te kunnen pronken op zijn geliefde station Purmerend-Weidevenne. Toch is er nog één obstakel, want de vergunning die de initiatiefnemers hebben geregeld blijkt niet voldoende te zijn. Er moet een privaatrechtelijk akkoord komen en tot het zover is, komt het bronzen beeld van Brammetje nog niet thuis.

De rode kater is een beroemdheid in Purmerend omdat hij altijd op het station rondliep en daar graag de reizigers met een kopje en luid gespin begroette. Ook kwam de kater veelvoudig in het nieuws. Zo werd hij een paar keer vermist en zelfs ontvoerd. In april van vorig jaar werd hij aangereden en dat overleefde de kat niet.

Al snel besloten drie vrouwen om Brammetje te vereeuwigen in een beeld. Er werd een crowdfunding gestart en binnen een paar dagen was het beoogde bedrag binnen. "Rani van VSH Gieterij heeft aangeboden om het beeld te gaan maken en heeft wat ideeën gegeven, waar uiteindelijk in overleg met de eigenaresse een keuze in is gemaakt", zei één van de initiatiefnemers, Daphne de Harde eerder tegen NH.

Nog even geduld

Hoelang het nog gaat duren voordat Brammetje thuis komt achter zijn station, weet Daphne niet precies. De initiatiefnemers proberen nu zo snel mogelijk boven op hun omgevingsvergunning een privaatrechtelijk akkoord te krijgen. Tot die tijd heeft de beeldhouwer alle tijd om aan het beeld te werken.