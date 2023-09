Bronzen beeld stationskat Brammetje weer een stap dichterbij

De gemeente Purmerend heeft akkoord gegeven om een bronzen beeld van kat Brammetje te plaatsen bij de fietsenstalling achter zijn geliefde station Purmerend-Weidevenne. "Het heeft even geduurd om alles af te stemmen, maar nu is iedereen akkoord", vertelt Daphne de Harde, mede-initiatiefnemer van het beeld.

"Wij hebben officieel akkoord van de gemeente gekregen om het beeld te plaatsen op de plek die we samen met de eigenaresse van Brammetje hebben uitgekozen", vervolgt ze.

Beroemd

De rode kater is een beroemdheid in Purmerend omdat hij altijd op het station rondliep en daar graag de reizigers met een kopje en luid gespin begroette. Ook kwam de kater veelvoudig in het nieuws. Zo werd hij een paar keer vermist en zelfs ontvoerd. In april dit jaar werd hij aangereden en dat overleefde de stationskat niet.

Al snel besloten drie vrouwen om Brammetje te vereeuwigen in een beeld. Er werd een crowdfunding gestart en binnen een paar dagen was het beoogde bedrag binnen. "Rani van vsh gieterij bv heeft aangeboden om het beeld te gaan maken en heeft wat ideeën gegeven, waar uiteindelijk in overleg met de eigenaresse een keuze in is gemaakt", zegt Daphne.

Nieuwe jaar

Dat er nu pas akkoord is, komt volgens Daphne omdat het veel tijd heeft gekost om met iedereen alles af te stemmen. "Details zoals hoe groot het beeld mag zijn en onderhoud, wat kan wel en wat kan niet, wat zijn de kosten..." En toen mochten mensen nog zes weken bezwaar maken. "Maar volgens mij was er niemand op tegen", zegt ze.

Een datum wanneer het beeld gereed is, is er nog niet. Daphne: "We hopen dit uiteraard zo snel mogelijk te kunnen delen, maar we hebben wel het advies gekregen van de gemeente om het beeld in het nieuwe jaar te plaatsen, in verband met de welbekende vuurwerkoverlast. Dus hier komen wij nog op terug."