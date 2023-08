Kat Brammetje komt achter de fietsenstalling weer thuis bij 'zijn station'

Goed nieuws op deze Internationale Kattendag: het bronzenbeeld van stationskat Brammetje is dichterbij dan ooit. Het is misschien wel de bekendste kat van Purmerend en daarom is er een vergunning aangevraagd voor een beeld op ware grootte. De kat komt niet thuis op zijn geliefde perron, maar wel dicht bij het station.

Stationskat Brammetje - fotograaf Purr.merend

De stationskat wordt sinds april vorig jaar flink gemist. Toen werd hij aangereden en hij overleefde die aanrijding niet. De rode kater liep al vanaf 2016 rond op het perron van station Purmerend-Weidevenne en hoorde inmiddels 'bij het meubilair'. Ook ging hij geregeld op stap, vertelde baasje Anneke Rost eerder. Daardoor was de kat ook al een paar keer zoek geweest. Zo ook in 2017. Toen werd Brammetje vijf dagen later weer gevonden. Kat Brammetje was erg geliefd en mensen reageerde dan ook geschokt op het nieuws: "Ik had je laatst voor het eerst gezien, en nu dit", reageerde iemand vlak na zijn dood. "Heel veel sterkte", reageert een ander. Tekst gaat door onder de video.

In Memoriam stationskat Brammetje - NH Nieuws

Een jaar later lijkt er eindelijk iets tastbaars te komen voor alle reizigers die de kat missen. Daphne, één van iniatiefnemers voor het beeld, geeft aan 'dat ze ook in de vakantie er nog druk mee zijn.' Er is ondertussen een plek aangewezen, achter bij de fietsenstalling en ook is beslist het beeld op ware grootte te maken. Hufterproof "Hij gaat verankerd worden op deze stenen blokken", vertelt Daphne. "De beeldhouwer heeft aangegeven dat het beeld dusdanig verankerd wordt, dat het beeld niet makkelijk verwijderd kan worden." 'Huferproof' dus, zoals ze het zelf noemt. Wanneer het bronzenbeeld met stationskat Brammetje op de plek te bewonderen is, weet Daphne nog niet.