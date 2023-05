Eerste stappen voor bronzen beeld stationskat Brammetje zijn gezet

Anneke, het baasje van stationskat Brammetje heeft twee plekken uitgezocht nabij station Purmerend -Weidevenne voor het bronzen beeld van de kat. Dit laten de initiatiefnemers van het beeld weten aan Regio Purmerend. De rode kater was ruim zeven jaar op en rond het station te vinden, waar het reizigers begroette. Brammetje werd vorige maand aangereden en is niet meer.

Daphne, Danielle en Flora uit Purmerend startten na de dood van de kat direct een doneeractie om een standbeeld mogelijk te maken. Binnen enkele dagen doneerden honderden mensen ruim 8.000 euro.

Omdat het beeld van de stationskat niet welkom is op station Weidevenne is het baasje van Brammetje op zoek gegaan naar een andere locatie dichtbij het station waar de kat altijd te vinden was.

Waar komt het beeld van Brammetje?

Rani de Hosson van VSH Gieterij in Purmerend, die de vervaardiging en plaatsing van het beeld op zich gaat nemen, heeft afgelopen week uitleg gegeven over de plekken waar het beeld op een goede en veilige manier bevestigd kan worden, zodat de kans op diefstal minimaal is.

Op basis van die tips heeft baasje Anneke twee plekken uitgezocht. Beide locaties liggen aan de Hoofddorp-zijde (kant richting Zaandam – Spoor 1) van het station en zijn plekken waar Brammetje vaak te vinden was.

Deze plekken zijn doorgegeven aan de gemeente Purmerend die de locaties gaat 'uitvragen', oftewel onderzoeken of het mogelijk is om daar een beeld te plaatsen. Dit is de eerste stap naar de officiële aanvraag. Zodra deze is ingediend en goedgekeurd gaat de periode in waar mensen bezwaar tegen de plaatsing kunnen maken.

Rani van VSH Gieterij laat aan NH weten dat het nog wel weken kan duren voordat het beeld gerealiseerd wordt. "Ik ben nog niet begonnen aan het beeld", vertelt hij. "Eerst moet de plek bepaald worden en dat is niet aan mij." Hoe beeld eruit komt te zien wil hij niet veel over kwijt. "Het wordt waarschijnlijk op ware grootte."