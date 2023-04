Stationskat Brammetje mogelijk ontvoerd: "Z'n eetbak was nog helemaal vol"

Janet Kuperus-Kerpentier werkt bij de NS en ziet Brammetje daarom al jaren rondhangen op station Purmerend-Weidevenne. Zo ook gisterochtend vroeg, zo rond 6.00 uur. Ze ziet Brammetje op schoot zitten bij een vrouw. De vrouw heeft een kind in een kinderwagen bij zich en naast haar staat een man. Hij lijkt erbij te horen.

Janet vertelt: "Op het moment dat de vrouw opstaat en de kat vast blijft houden, houd ik het in de gaten. Ik zie dat de vrouw richting de trap en lift loopt en daar de kat overhandigt aan de man. Deze man sprint vervolgens met kat van de trap en stapt iets verderop een soort grijze sportwagen in en rijdt weg. De vrouw loopt terug en stapt vervolgens de trein in met de kinderwagen."

Kuperus-Kerpentier spreekt de vrouw aan, maar die kijkt haar wazig aan alsof ze haar niet begrijpt. "Ook in het Engels gaf ze geen antwoord op mijn vraag. Vervolgens heb ik gezegd dat ik heb gezien wat er is gebeurd en dat de kat terug moet komen." Bij het volgende station gaat Kuperus-Kerpentier op zoek naar de vrouw, maar kan haar niet meer vinden. Ze stuurt direct een bericht via de Facebook-pagina van Brammetje om de familie Rost te waarschuwen.