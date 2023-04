Al duizenden euro’s opgehaald voor bronzen beeld van overleden kat Brammetje

Voor een bronzen beeld van overleden kat Brammetje is al ruim 3700 euro opgehaald. Het dier overleed eerder deze week na een aanrijding, en op het nieuws volgden duizenden bedroefde reacties. Daphne de Harde besloot een inzamelingsactie te beginnen om de graag geziene viervoeter te vereeuwigen.

De Harde knuffelde zelf ook regelmatig met Brammetje en was flink geschrokken door zijn overlijden: "Ik zag dat veel mensen op het Facebookbericht reageerden dat ze wel wilden doneren voor een standbeeld. Dat wilde ik zelf ook doen, maar ik zag dat nog niemand een inzamelingsactie was begonnen", vertelt ze op NH Radio.

En dus besloot ze zelf een actie op poten te zetten: "Ik heb eerst even gezocht of er echt niet al iets liep en daarna gekeken hoeveel geld we dan ongeveer nodig hebben voor een beeld van brons."

Als snel kwam ze in contact met een lokale gieterij: "Daar vertelden ze me dat een beeld op ware grootte met alles erop en eraan ongeveer vijfduizend euro kost."

Dat bedrag lijkt makkelijk gehaald te worden. Inmiddels is al 3700 euro ingezameld. Doneren kan op de website van doneeractie.nl.