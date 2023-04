Stationskat Brammetje is terug: "Hij zit weer gewoon op het perron"

Stationskat Brammetje is terug en weer te vinden op station Purmerend-Weidevenne. Toen baasje Anneke Rost vanmorgen op het station aankwam, zat Brammetje 'gewoon' op het perron. De kater was sinds woensdagochtend spoorloos. Waar hij de afgelopen dagen is geweest, blijft een raadsel.

Ze maakte het heugelijke nieuws vanmorgen bekend in de radio-uitzending van mediapartner RTV Purmerend. Anneke is met haar kater op station Weidevenne en is heel erg blij. "Ik ben hier net gekomen en heb hem gezocht. Hij zit gewoon weer op het perron, op het bankje, omringd door al zijn fans", vertelt ze. "Ik ben zo gelukkig, ik ben helemaal aan het bibberen. Een minuut geleden kom ik hier aanlopen en hij zit gewoon alsof er niks gebeurd is." Waar Brammetje de afgelopen dagen is geweest, weet Anneke niet. "Gisteravond kreeg ik berichten dat hij hier gesignaleerd was, dus ik ben hier een paar keer naartoe gegaan gisteravond laat. Maar hij was er dus niet." Anneke kon er niet van slapen en is vanmorgen gelijk weer naar het station gegaan om te zoeken. Meegenomen Woensdagavond zag Anneke het Facebookbericht van NS-medewerker Janet Kuperus-Kerpentier. Zij had Brammetje 's ochtends om 6.00 uur op schoot zien zitten bij een vrouw. Dat is op zich niets geks, omdat de kater bij iedereen op schoot gaat liggen. De vrouw heeft een kind in een kinderwagen bij zich en naast haar staat een man. Hij lijkt erbij te horen. NH Nieuws maakte eerder deze week een reportage met de bezorgde baas Joshua Rost. Tekst gaat door onder de video.

"Op het moment dat de vrouw opstaat en de kat vast blijft houden, houd ik het in de gaten", vertelde Janet eerder. "Ik zie dat de vrouw richting de trap en lift loopt en daar de kat overhandigt aan de man. Deze man sprint vervolgens met kat van de trap en stapt iets verderop een soort grijze sportwagen in en rijdt weg. De vrouw loopt terug en stapt vervolgens de trein in met de kinderwagen." Janet heeft de vrouw nog aangesproken, maar kreeg geen reactie.

