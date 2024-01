Toch 6 maanden cel en rijontzegging voor Rutger H., die Heerhugowaardse Ilayda doodreed

Het is Rutger H. niet gelukt om onder zijn straf uit te komen. De 32-jarige man was het niet eens met zijn eerdere veroordeling die hij kreeg voor het doodrijden van Ilayda (15) uit Heerhugowaard. De Hoge Raad oordeelt dat hij toch zes maanden de gevangenis in moet.

Voor de dodelijke aanrijding kreeg hij al twee keer eerder een straf opgelegd. H. zou veel te hard en zeer onvoorzichtig hebben gereden. De rechter, die de zaak begin 2022 behandelde, achtte bewezen dat hij die avond onverantwoord reed en daarmee het dodelijke ongeluk veroorzaakte.

Zwaardere straf

Hij kreeg toen vijf maanden cel opgelegd en een rijontzegging van anderhalf jaar. Nadat hij daartegen in beroep ging, kreeg hij een zwaardere straf: zes maanden gevangenisstraf en moet twee jaar zijn rijbewijs missen.

Volgens de advocaten van H. zou er onvoldoende bewijs tegen hem zijn. Ook zou het proces niet goed zijn verlopen, waarop H. in cassatie ging bij de Hoge Raad. Die oordeelt nu dat de zaak eerlijk is behandeld en verwerpt zijn beroep. Daarmee blijft zijn eerdere veroordeling van zes maanden staan.

Ilayda werd op 19 juni 2019 in de avond op haar fiets geschept. Hoewel het OM stelde dat H. waarschijnlijk op zijn telefoon zat tijdens het ongeval, achtte de rechtbank dat niet bewezen. Ze belandt ruim vijftig meter verderop en is op slag dood. Als hij de toegestane snelheid had gereden, had hij het ongeluk volgens de rechtbank kunnen voorkomen.