Doodrijder Waardse Ilayda (15) krijgt zijn zin niet, Hof legt hogere celstraf op

Bijna een jaar na het vonnis van de rechtbank is Rutger H. (31) ook in hoger beroep veroordeeld voor het dodelijke ongeluk met de 15-jarige Ilayda uit Heerhugowaard. Zwaarder zelfs: zes maanden cel, twee jaar niet autorijden en zijn Porsche is hij kwijt. "Hij was met andere dingen bezig en dus afgeleid", oordeelt het Hof over de klap die avond in 2019.

Een monumentje met een hoefijzer en foto's van het meisje met haar zus, familie en vrienden: elke keer als je over de Westtangent rijdt, wordt je ter hoogte van het eerste Waardse kruispunt vanaf de N242 herinnerd aan de dood van Ilayda.

Op 19 juni zit de (inmiddels) 31-jarige Rutger H. in zijn auto. Met twee vrienden in andere auto's rijdt hij vanaf een bedrijventerrein richting huis. "Was ik maar linksaf geslagen", zei hij in tranen tijdens de rechtszitting in de Alkmaarse rechtbank in december vorig jaar.

Hard rijden

Getuigen verklaren dat ze 'hard rijden' die avond. Uit camerabeelden en reconstructies blijkt dat het drietal op de bewuste weg, waar vijftig kilometer per uur is toegestaan, zo'n 112 kilometer per uur gaat.

Bij het kruispunt van de Abe Bonnemaweg en Reuzepandasingel remt H. in zijn Porsche af voor het rode stoplicht voor rechtdoor. Als deze op groen springt, geeft 'ie gas.

Op dat moment steekt de 15-jarige Ilayda over met haar fiets - omdat de data van de stoplichten niet zijn opgeslagen, is nooit duidelijk geworden of ze door rood reed. H.: "Ineens zag ik iets in mijn ooghoek. Het was al te laat."