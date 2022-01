OM en Rutger H. in beroep tegen straf doodrijden Ilayda (15), familie moet 'weer wachten'

Dit meldt zijn advocaat Veerle Hammerstein aan NH Nieuws na berichtgeving van Dijk en Waard Centraal. Die late avond van 19 juni 2019 schrikt heel Heerhugowaard op: Ilayda wordt op haar fiets geschept door Rutger H.

Ze belandt ruim vijftig meter verderop en is op slag dood. De man, destijds ook woonachtig in Heerhugowaard, reed te hard en onverantwoord, oordeelde de rechter. "Als hij de toegestane snelheid had gereden, had hij het ongeluk kunnen voorkomen."

Hoewel het OM stelde dat H. waarschijnlijk op zijn telefoon zat tijdens het ongeval, achtte de rechtbank dat niet bewezen. Het vonnis is uiteindelijk celstraf van vijf maanden, rijontzegging van anderhalf jaar, de inname van zijn Porsche Cayenne en een schadevergoeding. Volgens raadsvrouw Hammerstein is de straf niet in lijn met wat bewezen is verklaard.

'Maximale werkstraf passend'

"De rechtbank spreekt op basis van het dossier vrij van het telefoongebruik door cliënt en oordeelt dat er vanwege de te hoge snelheid sprake is van ‘aanmerkelijke schuld’. Op basis van de straftoemetings-oriëntatiepunten die rechtbanken in dit soort zaken hanteren zou een maximale werkstraf opgelegd moeten worden."

Daarnaast kan H. zich niet vinden in de bewezenverklaring met betrekking tot de gereden snelheid - dit zou zo'n 88 kilometer per uur zijn geweest, gebaseerd op onder meer botsproeven. "Deskundigen hebben die snelheid niet eenduidig kunnen vaststellen. Een en ander wil de verdediging voorleggen aan het Hof."

De familie van Ilayda heeft zich op Facebook uitgesproken over de beslissing van H. "Zoveel spijt en krokodillentranen heb je dus als dader", aldus de moeder van Ilayda. "Dat wordt opnieuw een rechtszaak. En weer wachten en wachten. Hoe vaak wordt ons geduld op de proef gesteld?" Hammerstein reageert daarop.