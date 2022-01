Rutger H. schuldig aan doodrijden Ilayda: rechtbank veroordeelt hem tot vijf maanden cel

Rutger H. is door de rechtbank in Alkmaar schuldig bevonden aan de dood van Ilayda de Hond. Hij is veroordeeld tot vijf maanden celstraf. Ook is hij zijn rijbewijs 1,5 jaar kwijt. De rechter acht bewezen dat hij die donkere avond onverantwoord reed op de Westtangent. "Als hij de toegestane snelheid had gereden, had hij het ongeluk kunnen voorkomen."

Dit zei de rechter zojuist in Alkmaar. De verdachte en zijn advocaat zijn niet aanwezig. Ook de familie van Ilayda is er niet.

Het vonnis luidt dat H. die avond van 19 juni reed bewezen aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend reed over de Westtangent. Tijdens de zitting van vorige maand bleek dat hij met twee vrienden in nog twee auto's van werk onderweg was om iets op te halen.

Één vriend sloeg af op de betreffende kruising, terwijl Rutger H. het gaspedaal indrukte en rechtdoor reed. "Ineens zag ik iets in mijn ooghoek. Het was al te laat", verklaarde H. daar emotioneel over. Ilayda belandde ruim vijftig meter verderop op de weg.

De rechtbank oordeelt op basis van verschillende onderzoeken dat als H. wél de toegestane snelheid van vijftig kilometer per uur had aangehouden, hij het Waardse meisje op tijd kan kunnen zien en had kunnen remmen.

'Oorzaak en gevolg scheiden'

Tegen NH Nieuws zegt de rechter dat het moeilijke aan dit soort zaken is dat de oorzaak en de gevolgen los van elkaar dienen moeten worden gezien. "Strafrecht is complex. Een kleine onoplettendheid kan verschrikkelijke gevolgen hebben."

Zij is van mening van H. sowieso veel te hard reed - al is de precieze snelheid niet vastgesteld - maar volgens haar blijkt uit onderzoeken niet dat H. op zijn telefoon zat direct voor de fatale crash. Ook of Ilayda groen of rood licht kan niet worden vastgesteld.

Dit en het feit dat het onderzoek 2,5 jaar in beslag nam (dat is een half jaar langer dan de termijn waarbinnen een rechtszaak moet plaatsvinden volgens de wet) maakte dat de celstraf lager uitviel dan de door justitie geëiste acht maanden.

Hoewel de rechtbank zich kan voorstellen dat een straf als deze voor de nabestaanden van het slachtoffer nauwelijks voelt als genoegdoening, acht ze H. genoeg gestraft. "Hij had een blanco strafblad en heeft zijn rijbewijs nodig voor zijn werk."

Al met al komt het vonnis neer op een straf van vijf maanden cel, 1,5 jaar rijontzegging (en nog 12 maanden voorwaardelijk), de in beslagname van de Porsche Cayenne waarin hij destijds reed en resterende schadevergoeding van 22.500 euro in totaal aan de ouders en het zusje van Ilayda. H. heeft al laten weten dat hij dit wil betalen.