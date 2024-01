Geen winnaar in Noord-Hollandse derby tussen Telstar en Jong AZ

Het duel tussen Telstar en Jong AZ kende vrijdagavond geen winnaar. De Noord-Hollandse ploegen speelden met 1-1 gelijk. Beide doelpunten vielen in de eerste helft.

De nieuwe aanwinst Peter Guinari begon in de basis bij Telstar. In het begin van de wedstrijd kopte de verdediger op de paal. In de 22e minuut opende Zakaria Eddachouri met een prachtig doelpunt de score. Vanaf randje zestien krulde hij de bal achter de 17-jarige Jong AZ-doelman Kiyani Zeggen.

Debuut Esteves

In de aantrekkelijke eerste helft kregen beide ploegen kansen. Een paar minuten voor rust kwamen de AZ-talenten op gelijke hoogte. Nieuwkomer Gonçalo Esteves gaf een steekpass op Ernest Poku en de aanvaller wist de gelijkmaker fraai binnen te schieten. Esteves kwam deze winterstop over van het Portugese Sporting CP.

Op slag van rust kreeg Youssef El Kachati een enorme kans, maar hij schoot de bal van dichtbij voorlangs. Met een 1-1 gelijke stand zochten beide ploegen de kleedkamers op.

