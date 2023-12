Jong AZ eindigt 2023 in mineur met nederlaag tegen ADO Den Haag

Bij Jong AZ was er weer een basisplaats voor doelman Tristan Kuijsten. Vanwege de waslijst aan geblesseerde doelmannen binnen AZ, had ook trainer Jan Sierksma van de Alkmaarse talenten weinig keuze qua keepers.

De 18-jarige Kuijsten was in de 22e minuut goed bij de les toen Daryl van Mieghem de diepte in werd gestuurd. De oud-speler van FC Volendam kon de steekpass echter niet goed controleren. Een minuut later kwam Jong AZ wederom goed weg. Een afstandsschot van middenvelder Matteo Waem spatte uiteen op de buitenkant van de paal.

Op de counter

Jong AZ kreeg in de 35e minuut zelf nog de grootste kans op de openingstreffer. Ricuenio Kewal was ontsnapt aan de verdediging van de Hagenezen, alleen het balletje breed op de meegelopen Mexx Meerdink was niet zorgvuldig genoeg. De spits van Jong AZ kon daardoor de bal niet goed op doel schieten.

De kans van Meerdink was het startschot van een goede fase voor Jong AZ. Vlak voor de rust beloonde Ro-Zangelo Daal deze sterke periode van zijn ploeg met een doelpunt. De buitenspelers zorgde met een droge knal vanaf de rand van het strafschopgebied voor de 1-0 ruststand.

