Telstar klaar voor omslag: duidelijke taal van trainer Mike Snoei na lege ziekenboeg

Telstar kende een slechte eerste seizoenshelft. Met slechts veertien punten uit twintig duels staat alleen TOP Oss onder de ploeg van trainer Mike Snoei in de eerste divisie. "Wij hebben het één en andere te bewijzen nu de groep wat groter is", is Snoei duidelijk.

Telstar had de afgelopen maanden een overvolle ziekenboeg. Die is nu behoorlijk leeg. Alleen Mees Kaandorp en Robin Polley zijn nog niet fit voor het duel van vrijdag tegen Jong AZ. Of Snoei het roer om gaat gooien is nog niet helemaal duidelijk. "Wanneer een groep completer wordt dan heb je wat meer keuze", antwoordde Snoei op de vraag of hij dingen anders gaat doen. Tekst loopt door onder video.

Youssef El Kachati, Tom Overtoom, Yaël Liesdek en Jay Kruiver zijn weer fit. Ook verdediger Peter Guinari werd deze week aan de selectie toegevoegd. Daartegenover staat het vertrek van Sebbe Augustijns en Lassana Faye. "Het excuus van een volle ziekenboeg is er niet, want die is leeg. Wel moeten wij die jongens even de tijd geven, maar wij moet wel gas geven met zijn allen. Gemopper Sommige Telstarfans zien het seizoen al als verloren, maar daar wil Snoei niets van weten. "Je hebt altijd mensen die heel erg teleurgesteld zijn. Dat waren wij ook. Lang stonden de mensen echt achter de ploeg. Op het laatst werd het inderdaad wat minder. Wij hebben een goed excuus gehad, maar wij moeten ons nu gaan bewijzen."

