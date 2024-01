International van Centraal-Afrikaanse Republiek tekent bij Telstar

De 22-jarige Peter Guinari is aan de selectie van Telstar toegevoegd. Afgelopen zomer wilde Telstar de international van de Centraal-Afrikaanse Republiek al naar Velsen-Zuid halen, maar nu is de transfer definitief rond.

De centrale verdediger heeft een contract tot de zomer van 2025 getekend met een optie voor nog een seizoen. Guinari speelde een groot deel van zijn jeugd bij het Duitse 1860 München. In 2020 stapt hij over naar FC Pipinsried in Duitsland. Vorig seizoen speelde hij in Luxemburg bij FC Wiltz 71.

International

De voetballer is ook international van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Op 1 september 2021 maakte hij zijn debuut in de wedstrijd tegen Kaapverdië (1-1). Inmiddels staat de teller op 13 interlands.

Later vandaag zal er een reactie van Peter Guinari en trainer Mike Snoei verschijnen.