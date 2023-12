Als iedereen fit is bij Telstar, durft trainer Mike Snoei weer een beetje te dromen

Mede door veel blessureleed staat Telstar waar het nu staat. De Velsenaren konden in de eerste seizoenshelft niet zichzelf zijn. "Ik heb zo enorm veel zin in die nieuwe start", zegt een optimistische Mike Snoei. De trainer verwacht dat hij met een fitte selectie weleens een gooi zou kunnen doen naar een periodetitel. "We moeten er dan wel meteen staan."

Tijdens de 'mini-winterstop' heeft Snoei heel even de tijd om af te kicken van het voetbal. Veel tijd doorbrengen met zijn twee kleinzoons, padelen met vrienden en sport op tv kijken is wat de 60-jarige trainer nu doet. "Even de zinnen verzetten en de accu opladen. Dat hebben de mensen om mij heen ook wel verdiend." Voorlaatste Toch zat hij met een iets ander gevoel dan voorgaande jaren aan het kerstdiner. Zijn Telstar staat op de voorlaatste plaats in de eerste divisie. "In 2018 gingen we met 33 punten de winterstop in en stonden we in de top-3. Een en al euforie en moesten we alle verwachtingen temperen. Nu is dat wel anders. Het is nu een mooi moment om ook het grote plaatje te blijven zien."

Snoei refereert een aantal keer aan het geweldige klapstuk van afgelopen seizoen. Toen presteerde zijn ploeg het op de slotdag dankzij een geweldige ommekeer tegen NAC Breda (2-1) om zich in het linkerrijtje te spelen. Leegloop Het gevolg was een behoorlijke leegloop waarin sterkhouders vertrokken. Aanvoerder en topscorer Glynor Plet stopte met voetbal, Özgür Aktas koos voor de stap naar MVV, Anass Najah ging naar Azerbeidzjan, Anwar Bensabouh wilde hogerop en David Min keerde weer terug naar eredivisionist RKC Waalwijk. Tekst loopt door onder de foto.

Met een uitgeklede selectie moest Snoei bouwen aan een nieuwe team, dat ineens geen ruggengraat meer had. Bijna de hele as vertrok uit Velsen-Zuid. "In de voorbereiding wist ik al dat het een hels karwei zou worden", zegt Snoei over het opvangen van de vertrokken spelers. "Dat was de grootste uitdaging voor Peter Hofstede en ik. Terugkijkend zijn we er moeizaam in geslaagd om die jongens te vervangen." Overvolle lappenmand Na wisselende resultaten waarin een gelijkspel uit bij ADO Den Haag (1-1) en een klinkende overwinning op FC Den Bosch (1-4) eruit springen, overschaduwd de lappenmand het gevoel bij Telstar. Tijdens enkele wedstrijden ontbraken meer dan tien spelers bij de Witte Leeuwen. "Een grote club als FC Barcelona raakt Frenkie de Jong een aantal weken kwijt en de club kukelt van de eerste naar de zesde plaats. Nou zijn wij geen Barcelona, maar als bij ons Christos Giousis, Youssef el Kachati en Mees Kaandorp wegvallen, is dat bij ons vergelijkbaar. We zijn een prima ploeg die keihard gewerkt heeft, maar kwalitatief er veel beter uit had kunnen zien."

Telstar moest het ook enige tijd doen zonder keeper Ronald Koeman Jr., Robin Polley, Tom Overtoom, Danzell Gravenberch en Jay Kruiver. "Ik heb dit zelden meegemaakt als trainer. Daar hebben wij tot aan Willem II nog redelijk op kunnen vangen, maar het is voor Telstar niet voldoende om hiermee je wedstrijden te winnen." Een verklaring voor het hoge aantal blessures is er echter niet. Het zijn allemaal op zichzelf staande gevallen en Snoei heeft zelfs nog meerdere keren met de dokter overlegd of het aan de belasting zou liggen. De blessures zorgden er wel voor dat spelers als Jayden Turfkruier en Tim van de Loo op konden staan. "Die hebben zich prima ontwikkeld, want zij hadden minder speeltijd gekregen als iedereen fit was geweest. En Eddahchouri is een voltreffer", zegt Snoei over de spits die afgelopen zomer overkwam van Koninklijke HFC. "In een elftal dat niet gek veel kansen creëert, heeft hij toch 10 goals gemaakt. Dat is knap van zo'n jongen." Regenboogdiscussie Ook buiten het veld viel Eddahchouri op, Samen met drie andere teamgenoten koos hij ervoor om het regenboogshirt van Telstar niet te dragen in de wedstrijd tegen TOP Oss. "Dat heeft hem in ieder geval heel erg afgeleid", zegt Snoei daarop terugkijkend. "Onderaan de streep was het ritme dat hij had in de wedstrijden erna wel even onderbroken. Daar heb ik het wel even met hem over gehad. Mensen hebben het er toch over en indirect kwam hij in een mindere fase terecht." Tekst loopt door onder de foto.

