Telstar sluit 2023 af met nederlaag in Venlo

De laatste wedstrijd van 2023 is voor Telstar geëindigd in mineur. Op bezoek bij VVV-Venlo werd het 2-1 voor de Limburgers. Zakaria Eddahchouri maakte nog wel de 1-1, maar verder kwam Telstar niet.

Smans stond even later ook aan het einde van de volgende gevaarlijke aanval. Ditmaal ging zijn inzet echter net naast. Dat kwam VVV duur te staan, aangezien Zakaria Eddahchouri de gelijkmaker in het doel prikte. De bal kwam toevallig voor zijn voeten en de topscorer aarzelde niet: 1-1. Voor de rust kreeg Martijn Berden nog een mogelijkheid op de voorsprong. Deze ging er ook niet in.

Danzell Gravenberch mocht vanaf de start beginnen in Venlo tegen VVV. Hij was de enige nieuweling in de basis van Telstar. Cain Seedorf moest plaatsnemen op de bank. Het duel kende een moeizame start met weinig kansen. VVV was echter wel direct trefzeker. Levi Smans kreeg teveel ruimte na een splijtende pass van Robin Lathouwers en scoorde: 1-0.

Doelman Ronald Koeman Jr. had zijn ploeg in de eerste helft al een paar keer in de wedstrijd gehouden, maar zijn grootste wapenfeit was in de tweede. Richard Sedláček gaf de bal panklaar op Magnus Kaastrup en Koeman hield de bal op fantastische wijze tegen. Het bleek uitstel van executie. Kaastrup werd aangespeeld na een korte corner en verraste van grote afstand de doelman: 2-1.

Uit een vrije trap van Smans kon Koeman even later wel redding bieden. Positief aan de nederlaag was de rentree van Christos Giousis. In de laatste minuut kreeg VVV nog een rode kaart via Pepijn Doesburg, maar het mocht niet baten. Daardoor zakt Telstar naar de 19e plaats in de eerste divisie. Na de winterstop is Jong AZ op 12 januari de eerste tegenstander.

Opstelling Telstar: Koeman; Van de Loo (Giousis/87), Apau, Soares, Bakker, Oude Kotte; Plat (Liesdek/72), Augustijns (Koswal/72), Turfkruier; Gravenberch (El Kachati/72), Eddahchouri