Jakob Klompien vertrekt na vier jaar als RvC-voorzitter bij Telstar

Jakob Klompien stopt als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Telstar. Hij legt zijn taken neer, omdat hij dezelfde functie kan bekleden bij FC Groningen. Klompien zat sinds 1 september 2019 in de RvC van de Witte Leeuwen.

Klompien was bankier bij Rabobank en kende daardoor de IJmond goed. Volgens Telstar heeft de Groninger een positieve bijdrage gehad in lastige periode zoals de coronaperiode.

"Telstar en FC Groningen zitten beiden diep in mijn hart", begint Klompien over zijn afscheid. "Met het vertrek naar FC Groningen verandert dat zeker niet. Na zo’n tien jaar bij Telstar te hebben rondgelopen en vanaf 2019 als RvC-voorzitter. Het persoonlijke beroep op mij van mijn tweede voetballiefde trekt mij meer, vooral omdat ik op een steenworp afstand van de Euroborg woon."

"De geweldige sfeer in de RvC en in de businessclub in al die jaren, het nauw mogen samenwerken met directeuren Pieter de Waard en Leon Anokkée en vele memorabele wedstrijden koester ik voor altijd", sluit Klompien af.

