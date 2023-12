Onbegrip en boosheid bij Telstar na verlies tegen tien man: "Hoe graag wil je die goal maken?"

Na twaalf minuten kreeg Antef Tsoungui rood, maar Telstar had moeite om de man-meer-situatie op het veld uit te drukken in de score. Zakaria Eddahchouri was na de pauze twee keer dicht bij en invaller Mo Tahiri raakte nog de lat. "Hoe graag wil je nou die goal maken?", vraagt Snoei zich hardop af. Hij vond dat zijn ploeg niet doortastend genoeg was om het Dordrecht echt lastig te maken.

Ook bij Thomas Oude Kotte droop het onbegrip van zijn gezicht. De verdediger, die voor de gelegenheid als linkerwingback fungeerde, zag zijn ploeg kansen missen. "Ik weet het soms ook niet meer", zegt de 27-jarige voetballer. "Als we geen goal maken, kom je nergens."

