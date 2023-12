Pijnlijke avond voor Telstar in Groningen; dubbelslag Valente nekt Witte Leeuwen

Het weerzien na bijna een kwart eeuw met Groningen is voor Telstar in een deceptie geëindigd. De bezoekers verloren met 2-0 in de Euroborg door twee doelpunten van Luciano Valente. Met name voor rust waren de Velsenaren kansloos tegen een dominant FC Groningen.

Telstar-doelman Ronald Koeman Jr. - Foto: Orange Pictures / Pieter van der Woude

In de basisopstelling was er een plekje ingeruimd voor Thomas Oude Kotte als vervanger van de geschorste Jorginho Soares. Hij ontbrak de afgelopen weken met een blessure en zou aanvankelijk afgelopen maandag terugkeren. De verdediger ontbrak wegens familieomstandigheden. Zijn aanwezigheid kon Telstar in de openingsfase niet helpen, want het stond na zes minuten al 1-0. Luciano Valente kopte een voorzet binnen van Marvin Peersman. In de fase na de goal bleven de Witte Leeuwen moeite houden met de aanvalsdrang van Groningen. Typerend was het geklungel van Ronald Koeman Jr. De doelman leverde de bal pardoes in bij Thom van Bergen en had geluk dat Danny Bakker de bal van de lijn haalde. Valente maakte niet veel later alsnog zijn tweede doelpunt. In aanvallend opzicht had Telstar niets te vertellen, want voor rust produceerde het geen enkel schot. Tekst gaat verder onder de foto.

Zakaria Eddahchouri (17) baalt - Foto: Orange Pictures

Telstar werd pas in minuut 47 voor het eerst echt gevaarlijk. Tim van de Loo werd voor het doel vrijgelaten, maar schoot vervolgens hoog over. Groningen bleef aan de andere kant spaarzame kansjes. Zo ging een volley van Marco Rente net naast. De grootste mogelijkheid voor de Velsenaren was er voor Zakaria Eddahchouri. De topscorer (negen goals) kopte echter via doelman Hidde Jurjus naast het doel. Koeman hield Telstar in het vervolg van de wedstrijd op de been na reddingen op schoten van Romano Postema en Wouter Prins. In de tegenstoot kwamen de bezoekers niet verder dan een schot van Quinten van den Heerik voorlangs. Daardoor bleef het 2-0 in Groningen. De Witte Leeuwen spelen volgende week vrijdag tegen FC Dordrecht in Velsen-Zuid. Dat duel is uiteraard vanaf 19.00 uur live te volgen op NH Radio. Door het verlies blijft Telstar 18e in de eerste divisie. Opstelling Telstar: Koeman; Seedorf (Kruiver/66), Apau, Oude Kotte (Koswal/74), Bakker, Turfkruier; Augustijns, Plat (Fatihi/90), Van de Loo (Bouyaghlafen/74); Eddahchouri, Tahiri (Van den Heerik/66)