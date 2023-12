Gewaarschuwde Mike Snoei ziet ontzag bij Telstar: "Spelers stonden te filmen"

Het was opvallend hoe rustig Mike Snoei op de bank zat bij Telstar. Ondanks dat zijn ploeg in de eerste helft werd overlopen door FC Groningen, liet hij zich niet langs de lijn zien. En dat terwijl de coach, die maandag 60 kaarsjes uitblies, normaal gesproken fanatiek staat te coachen. "Ik werd gewaarschuwd van tevoren", zegt de trainer die zag dat zijn ploeg ontzag had voor een ontketend FC Groningen.

"We moesten zoveel achter de bal aanrennen", blikt Bakker terug voor de camera in de spelerstunnel van de Euroborg. "Als we de bal eenmaal wel hadden, dan waren we gesloopt. Dat kan je niemand kwalijk nemen, want iedereen doet z'n stinkende best. Alleen is dat wel het reële beeld van de eerste helft."

