De opvallendste verhalen van NH Sport: Mister Telstar happy in de kelderklasse

We strepen de laatste dagen op de kalender af. Altijd een goed moment om terug te blikken op het bijna voorbije jaar. Welke video's, verhalen en gebeurtenissen van NH Sport waren zo mooi, bijzonder of leuk in 2023 dat we ze nog één keer onder de aandacht willen brengen? Vandaag zijn we bij vijfdeklasser De Kennemers in Beverwijk dat getraind wordt door Mister Telstar Fred Bischot.

Omdat uit de reportage blijkt dat bij lang niet iedereen een lampje gaat brand bij de naam Fred Bischot schrijven we het voor de zekerheid ook hier maar eventjes op: Bischot speelde in de jaren zeventig met Telstar in de eredivisie en maakte daarna een uitstapje naar FC Amsterdam en Go Ahead Eagles om zijn loopbaan vervolgens weer af te sluiten bij de Witte Leeuwen.

Met een slordige vijfhonderd wedstrijden in het betaalde voetbal in de benen voelt hij zich allerminst te groot voor een plekje langs het veld in de onderste regionen van het amateurvoetbal. De Kennemers eindigde afgelopen seizoen op de negende plaats van de elf teams in de zaterdag vijfde klasse A. Dit seizoen wacht de ploeg van de inmiddels 75-jarige Bischot nog op de eerste overwinning en bezet de laatste plaats.