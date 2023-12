Moedeloosheid Telstar na nieuwe nederlaag: "Ik weet het op dit moment ook niet meer"

Met een 2-1 nederlaag in Venlo liep Telstar een volgende zeperd op. De ploeg van Mike Snoei kwam in de eerste 45 minuten goed voor de dag in De Koel, maar zag het goede spel de tweede helft snel wegebben. Verdediger Thomas Oude Kotte zoekt naar een verklaring: "Ik ben verbaasd over hoe wij de kleedkamer uit komen."

Thomas Oude Kotte: "Het is gewoon te weinig op dit moment" - NH Sport/Menno Schilder

Nadat de Limburgers goed aan de wedstrijd waren begonnen, kon de ploeg uit Velsen-Zuid langzaam het initiatief overnemen: "We kunnen in fases goed voetballen, maar het is te weinig", zo analyseert Oude Kotte, die zijn moedeloosheid moeilijk kan verbergen: "We begrijpen zelf soms ook niet hoe het kan dat het zo weg glipt", baalt de verdediger.

"Of wij als staf meer hadden kunnen doen? Ik denk het niet" Telstar-trainer Mike Snoei

Telstar-trainer Mike Snoei gooide het na de Limburgse nederlaag ook op een stukje stootkracht: "We zijn niet in staat om continu druk te zetten, dan moet je kijken wanneer je het moment kiest. Dat hebben we te weinig gedaan", zegt de coach, die ook wijst naar de vele blessures: "Als FC Barcelona Frenkie de jong mist, krijgen ze het moeilijk, zo hebben wij dat ook met jongens", aldus de verliezend trainer. Tekst gaat verder onder video

Mike Snoei: "Ik neem mezelf niets kwalijk" - NH Sport/Menno Schilder

De Witte Leeuwen sluiten de eerste seizoenshelft af op de negentiende plaats: "Natuurlijk is dat teleurstellend. Maar ik denk niet dat ik mezelf dingen kan verwijten als ik nu terugkijk", legt Snoei uit, die hoopt dat zijn ploeg de tweede seizoenshelft wat meer geluk heeft: "We krijgen dan hopelijk wat spelers terug, zodat we meer mogelijkheden hebben", besluit de coach. Telstar hervat de competitie op vrijdag 12 januari met een thuiswedstrijd tegen regiogenoot Jong AZ.