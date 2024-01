Telstar verslaat sparringpartner Koninklijke HFC over twee duels

Telstar heeft na 4 x 30 minuten Koninklijke HFC verslagen. De eerste wedstrijd werd 0-0, waarna de tweede in 3-1 eindigde door goals van Danzell Gravenberch (twee) en Quinten van de Heerik.

De Witte Leeuwen kwamen pas in de tweede wedstrijd tot scoren tegen Koninklijke HFC. Na een aantal kleine kansjes voor Telstar zorgde Danzell Gravenberch voor de 1-0. Christos Giousis onderschepte een terugspeelbal van HFC en legde hem panklaar af op de bonkige spits. De aanvaller was ook snel in de tweede helft trefzeker na een combinatie tussen meerdere spelers.

HFC maakte het vervolgens nog wel spannend door de aansluitingstreffer te maken. Vlak voor het laatste fluitsignaal van de middag was het 'goudhaantje' Quinten van den Heerik, die Telstar de oefenzege schonk tegen Koninklijke HFC: 3-1. De eerste oefenwedstrijd tegen HFC kende weinig hoogtepunten en geen doelpunten.

