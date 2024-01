Carrièreswitch voor Telstar-speler Sebbe Augustijns: Belg stopt per direct met voetbal

Het management van Augustijns bevestigt dat hij per direct zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt. De belangrijkste reden was dat Augustijns het plezier in het spelletje had verloren. Ook de afstand tussen zijn geboorteland België en Velsen-Zuid hielp niet mee. Zijn zaakwaarnemer laat weten dat het niet aan Telstar lag en dat de club mee heeft gedacht in het besluit van de voetballer.

Augustijns kwam afgelopen zomer transfervrij over van RKC Waalwijk. De Belgische middenvelder was een vaste waarde in het team van trainer Mike Snoei. Hij speelde twintig duels voor Telstar en miste slechts één wedstrijd vanwege een schorsing.

Guinari

Verdediger Peter Guinari lijkt de nieuwste aanwinst van Telstar te zijn. Afgelopen zomer was de club al bezig om de international van de Centraal Afrikaanse Republiek naar Velsen-Zuid te halen, maar nu lijkt het papierwerk te zijn afgerond. Guinari speelde de afgelopen jaren in Duitsland voor clubs als FC Pipinsried en 1860 München II. Zijn laatste club was FC Wiltz 71 uit Luxemburg. In de voorbereiding deed Guinari al enkele oefenwedstrijden mee met Telstar.

Telstar hervat de competitie op vrijdag 12 januari met een thuiswedstrijd tegen Jong AZ.