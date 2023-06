Middenvelder Sebbe Augustijns onderweg naar Telstar

De 23-jarige voetballer komt transfervrij over van RKC. Vanaf 2019 speelt Augustijns bij RKC. Daarvoor speelde hij in de jeugd van KV Mechelen, Waasland-Beveren, Beerschot AC en Willem II. In oktober 2020 maakte hij zijn debuut voor RKC. Dat deed hij in het bekerduel tegen Cambuur Leeuwarden. Dit seizoen werd hij weinig gebruikt in het eerste team en viel hij slechts zes keer in.

Versterkingen

Telstar is druk bezig om zijn selectie vorm te geven. Zo werd eind mei aanvaller Yousself El Kachati gecontracteerd. Ook verlengden Ronald Koeman jr en Tom Overtoom en kregen Cain Seedorf en Quiten van den Heerik een contract aangeboden.