Spelverdeler Tom Overtoom verlengt aflopend contract bij Telstar

Ook volgend seizoen zal Tom Overtoom schitteren in het shirt van Telstar. De 32-jarige middenvelder heeft zojuist zijn aflopende contract in Velsen-Zuid met één jaar verlengd.

Overtoom speelde afgelopen seizoen 31 competitiewedstrijden voor Telstar waarin hij drie keer trefzeker was. Daarnaast was hij goed voor drie assists bij de Witte Leeuwen. Telstar sloot de competitie vorige week af met een 2-1 overwinning op NAC Breda en eindigde daardoor als negende in de eerste divisie.

Eerder speelde Overtoom bij Ajax, HFC Haarlem, Sparta Rotterdam, SC Veendam, FC Volendam, Excelsior, FC Emmen, NEC Nijmegen, Almere City en sinds 2020 bij Telstar.

Team krijgt vorm

Met het verlengen van Overtoom krijgt het geraamte van Telstar steeds meer vorm voor volgend seizoen. Eerder verlengde Thomas Oude Kotte zijn aflopende contract. Mitch Apau had al een doorlopende verbintenis en backs Jonathan Mulder, Yahya Boussakou, Jay Kruiver en Jayden Turfkruier lopen ook door. Van de basisklanten heeft ook Christos Giousis nog een contract tot en met volgende zomer. Telstar aast nog op de handtekeningen van Ronald Koeman Jr., Özgür Aktas en Delvechio Blackson. Anass Najah en Anwar Bensabouh lijken te zoeken naar een nieuwe club.

Gisteren haalde Telstar met Youssef El Kachati de eerste zomertransfer binnen. De spits komt over van Quick Boys waar hij aan de leiding gaat in het topscorersklassement van de tweede divisie. Glynor Plet lijkt hoogstwaarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Telstar gespeeld te hebben. Technisch manager Peter Hofstede gaf deze week aan vooral op zoek te zijn naar aanvallende spelers. "Degene die dat goed kunnen zitten vaak bij een club hoger dan Telstar."