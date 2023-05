Transferzomer wordt 'enorme puzzel' bij Telstar: nu 12 à 13 spelers voor volgend seizoen

Er wacht deze zomer een lastige puzzel voor Peter Hofstede. De technisch manager van Telstar 'is blij als het 1 september is en er een goed elftal staat'. "Het budget is bij Telstar soms een beperking."

Daar zullen onder andere spelers van gehaald moeten worden. Slechts zes contracten uit de huidige spelersgroep lopen door tot na volgend seizoen. Van een 'leegloop' wil Hofstede echter niet spreken. "Er zijn nog wel wat jongens waar we denk ik wel mee uitkomen. Ik denk dat we op twaalf à dertien spelers uitkomen voor volgend seizoen. Daar zal nog wat bij moeten." En dat betekent een pittige zomer voor de technisch manager.

Plet wacht

Het lijkt er met de week sterker op dat Glynor Plet toch echt gaat vertrekken. Hofstede is nog in gesprek met de aanvaller, die onlangs topscorer aller tijden in de competitie is namens de Telstar. Na de gewonnen wedstrijd tegen NAC Breda (2-1) gaf Plet aan dat de kans groot is dat het huwelijk tussen hem en Telstar eindigt. "We hebben een aantal gesprekken gehad en de bal bij hem neergelegd", zegt Hofstede.

Ook Yaël Liesdek heeft een aflopend contract. De vleugelverdediger zit in een lastige situatie, want tegen ADO Den Haag liep hij een hardnekkige blessure op. "Hij is de komende maanden niet inzetbaar, hij heeft een blessureverleden dus wij moeten ons een goede werkgever tonen."

