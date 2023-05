Twijfelaar Glynor Plet zinspeelt op Telstar-einde "Mijn gevoel zegt dat ik andere dingen moet doen"

Vorige week vertelde Plet dat de kans nog fifty-fifty is, maar inmiddels lijkt het sentiment omgeslagen. "Het is lastig om dat in procenten uit te drukken, maar ik ga alles op een rijtje zetten en het zal de komende tijd wel duidelijk worden", aldus de spits die voor het duel met NAC Breda (2-1 winst) in het zonnetje werd gezet nadat hij topscorer aller tijden in de competitie werd vorige week.

Plet speelde vanavond zijn 200ste wedstrijd in dienst van Telstar, maar het is nog maar zeer de vraag of hij ooit nog het witte shirt van de Velsenaren aantrekt. De 36-jarige spits is bezig aan zijn tweede periode bij de Witte Leeuwen. Hij was eerst van 2008-2010 actief in Velsen-Zuid en dwong een transfer af naar Heracles Almelo. De clubtopscorer in competitieverband kwam in 2019 terug en was het scoren nog niet verleerd.