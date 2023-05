Leon Annokkée volgt Pieter de Waard op als algemeen directeur bij Telstar

De 49-jarige Leon Annokkée is de nieuwe algemeen directeur van Telstar. Hij volgt Pieter de Waard op die na zeventien jaar stopt bij de club uit Velsen-Zuid. Annokkée is sinds 2015 de voorzitter van tweededivisionist FC Lisse waar hij na dit seizoen stopt.

Opvolger De Waard

Annokkée volgt de excentrieke Pieter de Waard op. De vertrekkend directeur wist met Telstar vaak het nieuws te halen door originele acties. Zo wilde hij Telstar op blauw kunstgras laten voetballen en vorige week fietste hij nog naar zijn laatste uitwedstrijd tegen MVV vanuit Velsen-Zuid. Ook hield de Haarlemmer vaak de hand op de knip en zorgde hij ervoor dat Telstar financieel gezond bleef.

"Er wachten mij grote schoenen om te vullen. Het is knap hoe Pieter de Waard in al die jaren Telstar op de kaart heeft gezet. Eerder heb ik aangegeven dat ik bij FC Lisse na 8 jaar voorzitterschap na dit seizoen zou stoppen. Het voorzitterschap is prachtig om te doen, om met elkaar een gezamenlijk doel na te streven, waarbij de club een bindmiddel is in de samenleving, waar iedereen zich thuis voelt en waar prestaties hand in hand gaan."

Verder laat Telstar weten dat de directie tijdelijk versterkt wordt met Bart Appelman. Appelman zal op ad-interim basis de taken van vertrekkend commercieel directeur Natascha van Grinsven-Admiraal overnemen.