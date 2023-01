Na 17 jaar verlaat algemeen directeur Pieter de Waard Telstar: "Misschien wel aan de slag op de vorkheftruck in een bouwmarkt"

De afgelopen 17 jaar was Pieter de Waard algemeen directeur van Telstar, maar daar komt per 1 juli een einde aan. Van blauw gras tot bonje met de raad van commissarissen. Het was nooit saai met De Waard. In de onderstaande video's gaan wij dieper in op het vertrek van de directeur.

"Dit speelt al een jaar of vier en daar heb ik toen ook gesprekken over gevoerd. Toen werden wij overvallen door corona en vond ik het geen juist moment. Na corona kwam die gedachte weer terug. In samenspraak met een loopbaanbegeleider heb ik besloten om wat anders te gaan doen", gaat De Waard verder. De Waard was nog wel in gesprek om binnen de club een andere functie te gaan bekleden. Die mogelijkheden waren er, maar uiteindelijk besloot hij om dat niet te doen. "Ik wil mijn voorganger niet voor de voeten lopen." Tekst loopt door onder video.

'Langs de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen', was een typische De Waard afspraak. Hij bedoelt daarmee dat Telstar het ieder jaar weer moeilijk heeft om een sluitende begroting aan te leveren. In 2006 ging Telstar bijna failliet. Dat de club nu financieel gezond is ziet de Noord-Hollander als één van zijn belangrijkste wapenfeiten. "Met elkaar hebben wij er in ieder geval voor gezorgd dat de club in financieel rustiger vaarwater is gekomen." Tekst loopt door onder video.

De manier van leidinggeven lag niet iedereen in de IJmond. Sommige mensen vonden het maar niets dat de excentriekeling vaak in het middelpunt van de belangstelling stond en niet Telstar. "Mijn stijl hoeft niet de stijl van een ander te zijn. Mijn stijl kan voor een ander heel irritant zijn en degene die dat vinden zullen zich daarover uitspreken. En terecht, maar ik ben er wel."

"Het heeft in die 17 jaar dan ook flink geschuurd. Maar niet alleen maar." algemeen directeur Telstar Pieter de Waard

Bonje met de RvC Het was dus niet alleen maar rozengeur en maneschijn met Pieter de Waard. Zo botste hij af en toe met trainers en de RvC. "De commissarissen zijn nooit vrienden van mij geweest. Dat is een bewuste keuze, want je moet geen vrienden zijn met je toezichthouders. Dat moet een gezonde relatie zijn, waar je alles kunt zeggen. Het heeft in die 17 jaar dan ook flink geschuurd", vertelt De Waard. Tekst loopt door onder video.

Op 1 juli trekt De Waard dus de deur achter zich dicht. Het eerste jaar zal hij zich niet laten zien in het stadion om zijn opvolger alle ruimte te geven. Daarna zal hij een seizoenkaart kopen voor Oost. "Zeker, daar is het nog gezelliger dan op West." Vorkheftruck-chauffeur of vakkenvullen? De Waard heeft nog steeds dezelfde ambities. Het voorzitterschap van de KNVB zit nog steeds in zijn hoofd, maar ook een eigen cabaretshow of een functie in de media ziet hij wel zitten. Wel is daar nu een nieuwe ambitie bijgekomen. "Ik ben een doe-het-zelver. Als ik dan op een bouwmarkt loop dan denk ik: 'goh hier zou ik wel willen werken."

Pieter de Waard is morgenochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur te gast bij het NH Radio Sportcafé. De uitzending is te volgen op NH Radio of via Media - NH Nieuws.