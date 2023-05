Telstar schiet 27 keer mis, maar jubilaris Glynor Plet geeft tevergeefs scoringsles

Glynor Plet is nu topscorer aller tijden in de competitie - NH Sport / Stephan Brandhorst

"Dit is het verhaal van het seizoen", weet Anthony Correia, die in Maastricht de honneurs waarnam van de geschorste Mike Snoei. In de eerste helft liep Telstar binnen het halfuur tegen een 2-0 achterstand aan. Bij de tegentreffers was het behoorlijk open huis, maar dat had volgens Correia te maken met de offensieve tactiek. "We wisten dat alleen een driepunter ons kon redden. Zo hebben de spelers het ook uitgevoerd."

Na de nederlaag in Maastricht is de play-offs onmogelijk geworden voor Telstar. Lang waren de Witte Leeuwen in de race, maar het gebrek aan scorend vermogen lijkt de ploeg te nekken. "Met een beetje geluk had het plan beter uit kunnen pakken", zegt Correia. "Er stond een geweldige keeper op doel en we hebben ze niet geweldig ingeschoten."

Goudhaantje

Veelzeggend was dat Glynor Plet de eerste de beste kans wel meteen binnen werkte. De clubtopscorer kwam in de rust binnen de lijnen en bewijst op 36-jarige leeftijd nog altijd van waarde te zijn. "Er had zeker meer in gezeten, maar dat is al met meerdere wedstrijden dit seizoen", weet de spits, die zijn ploeg complimenteert met de stappen dat het heeft gemaakt. "Als de kansen er ook nog eens in gaan, belooft dat nog wat."