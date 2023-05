Play-offdroom spat snoeihard uiteen voor Telstar

Telstar heeft de laatste strohalm om play-offs niet kunnen pakken tegen MVV. Het werd in Maastricht 2-1 voor de Limburgers. Glynor Plet scoorde in de slotfase nog wel een aansluitingstreffer, maar het leverde geen punten op. Door de zege van VVV-Venlo op De Graafschap (2-1), is nacompetitie niet meer haalbaar.

Het was echter Jarne Steuckers, die de eerste kans van MVV raak schoot: 1-0. De voorsprong werd binnen tien minuten verdubbeld via Ruben van Bommel. Telstar gaf de hoop niet op en vocht voor de laatste kans op de play-offs. Tweemaal was David Min erg dichtbij, maar het zat niet mee in de afronding.

Na de rust ging de Witte Leeuwen alles of niets spelen. Aanvallers Glynor Plet en Cain Seedorf kwamen in het veld voor Anwar Bensabouh en Jayden Turfkruier. Net als in de eerste helft creëerde Min de grootste kansen voor Telstar en opnieuw was Mathys meermaals spelbreker.

MVV liet zich op de counter zien en was Ronald Koeman Jr. belangrijk met een schitterende redding. Even later had Christos Giousis tweemaal de aansluitingstreffer op zijn schoen, zonder succes. Dat succes was er in de slotfase wel voor Plet. Hij tikte raak op aangeven van Giousis en bracht de spanning terug: 2-1. Het leverde uiteindelijk geen punten op, maar hij is door zijn goal wel clubtopscorer in de competitie geworden.

Het seizoen wordt volgende week afgesloten met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Verder dan sportieve eer staat er niet op het spel. Telstar heeft namelijk zeven punten minder dan VVV-Venlo en FC Eindhoven en kan de play-offs niet meer halen.

Opstelling Telstar: Koeman; Boussakou, Apau, Aktas, Oude Kotte, Turfkruier (Seedorf/46); Bensabouh (Plet/46), Overtoom, Najah; Min (Blommestijn/81), Giousis