Telstar-trainer Mike Snoei in Maastricht op de tribune

De rode kaart die trainer Mike Snoei afgelopen vrijdag kreeg in de slotfase van Telstar tegen Willem II (0-0) komt hem op één wedstrijd schorsing te staan. Daardoor mag de geboren Rotterdammer zich in de uitwedstrijd tegen MVV Maastricht, komende vrijdag, niet met het eerste elftal bemoeien en zal hij op de tribune moeten plaatsnemen.

Snoei wond zich aan het einde van de wedstrijd op over het in zijn ogen ongeoorloofd tijdrekken van Willem II. Bij een 0-0 stand legde scheidsrechter Alex Bos het spel stil voor een hoofdblessure, terwijl dat in de ogen van Snoei onterecht was. De trainer stapte ook een paar meter het veld in. Volgens Snoei omdat hij wilde weten waarom hij de rode kaart kreeg.

AZ zonder Hatzidiakos

De tuchtcommissie van de KNVB legde AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos eveneens een schorsing van één duel op. Hij ontving tegen Ajax (0-0) zijn vijfde gele kaart en mist daardoor de thuiswedstrijd van komende zondag tegen FC Emmen.