Champions League-ticket heel ver weg voor Ajax én AZ na onderling gelijkspel

De Noord-Hollandse kraker tussen Ajax en AZ is zonder winnaar geëindigd. Het werd 0-0 in Amsterdam. Daarmee is PSV, de nummer twee van de ranglijst, de lachende derde.

De onderlinge strijd om plek drie was een zeer vermakelijk duel in Amsterdam tussen Ajax en AZ. Vanaf het begin van de wedstrijd gingen beide ploegen op zoek naar doelpunten. Eerst kopte Brian Brobbey in de handen van doelman Mathew Ryan, in de tegenstoot schoot Jens Odgaard vol op goalie Geronimo Rulli. Hierna was het Tijjani Reijnders, die een gigantische kans verprutste oog in oog met de Argentijn.

De thuisploeg sloeg vervolgens de klok wat betreft gecreëerde kansen. Zo trok Steven Bergwijn naar binnen schoot hij vol op de paal. Even later had Brobbey de bal voor het inkoppen ook deze ging naast. De grootste mogelijkheid kreeg hij vlak voor rust, maar Ryan hield tegen. Bergwijn schoot van dichtbij vol op de lat.