Vangelis Pavlidis en Jens Odgaard klaar voor Ajax

"Bij Jesper moeten we van dag tot dag kijken", stelt Jansen. "Hij reageert goed op de revalidatie. We hopen dat hij weer snel kan aansluiten om te trainen. Het lichaam kan vreemd reageren, dus dan moet je weer een pas op de plaats maken."

Dani de Wit en Bruno Martins Indi zijn al langer geblesseerd. Over De Wit was Jansen goed gestemd. "Dani heeft maandag een goede reactie gekregen vanuit de scan. Hij is vandaag nog even bij me langs gekomen. Hij was benieuwd hoe lang hij nog niet inzetbaar is, ik heb geantwoord dat we hopen dat hij zo snel mogelijk beschikbaar is." Jansen hoopt dat De Wit nog een wedstrijd gaat spelen dit seizoen.

De aftrap van Ajax - AZ is morgen 21.00 uur. NH Sport is erbij en je kan reacties van beide ploegen na afloop op onze kanalen vinden.