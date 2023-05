Succestrainer Youth League krijgt promotie: Sierksma naar Jong AZ

Sierksma is sinds 2020 actief in de jeugdopleiding van de Alkmaarders. "Na drie jaar trainerschap in de bovenbouw van de AZ Jeugdopleiding is dit een ideale vervolgstap. In 2020 is bij de gesprekken over mijn eerste contract al een plan opgezet voor de stappen die ik binnen AZ kan maken. Doordat ik nu met Jong AZ in het betaalde voetbal aan de slag ga komt dat precies uit zoals is besproken."

"Met AZ Onder 18 hebben we vorig jaar de landstitel en beker gewonnen en dit seizoen met een deel van die spelersgroep ook de Youth League", vervolgt Sierksma. "Op jeugdniveau hebben we samen alle prijzen gepakt. Dan is het mooi dat ik met grotendeels dezelfde spelersgroep nu in het betaalde voetbal ga werken. Die kans ga ik met beide handen aangrijpen en ik kijk er enorm naar uit."

