Na 1.000.000 Telstar-foto's ruilt Pieter Hoogeveen camera in voor seizoenkaart

Vijftien jaar lang fotografeerde Pieter Hoogeveen bij alle thuis- en uitwedstrijden van Telstar. Afgelopen vrijdag was het voor de huisfotograaf van Telstar de laatste keer dat hij aan het fotograferen was. "Nu schaf ik een seizoenskaart op de Oost-tribune aan en neem ik plaats naast mijn vrouw en zoon", aldus Hoogeveen.

Voor de 65-jarige inwoner uit Velserbroek begint de leeftijd te tellen en dat was dan ook de voornaamste reden van zijn besluit. Al die tijd fotografeerde hij namelijk vrijwillig en combineerde hij dat met een fulltime baan. "Dan was ik soms 22 uur wakker en dat hakt er behoorlijk in op mijn leeftijd", vertelt Hoogeveen.

Thuis bij de Noord-Hollander laat hij trots zijn eerste camera zien. Een klein model, maar later werden de cameraspullen groter. Dat leverde een probleem op, want bij uitwedstrijden fotografeerde hij het liefst vanuit het uitvak. "Bij Excelsior zeiden ze toen dat dat niet mocht. Ik heb toen nog gevraagd of dat wel mocht met een kleinere lens, maar daar heb ik nooit een antwoord op gehad", blikt hij terug.

Op het matje

Diezelfde week werd hij door Telstar gebeld om eens op de club langs te komen. "Ik dacht dat ik iets fout had gedaan, maar het was een leuk gesprek. De club wilde mij wel accrediteren voor uitwedstrijden en in ruil wilden ze dan wat foto's van mij hebben." Zo begon hij met fotograferen bij de voetbalclub.

Eén miljoen foto's

Naar eigen zeggen heeft hij in vijftien jaar tijd zo'n miljoen foto's gemaakt bij Telstar. Van competitiewedstrijden tot oefenpotjes en van theateravonden tot teampresentaties. Pieter Hoogeveen was altijd van de partij. Toch is hij niet het meest trots op één foto, maar op een andere prestatie. In de bovenstaande reportage zie je waarop.