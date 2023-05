Voormalig Telstar-voorzitter Anton van Kooten overleden (1939 - 2023)

Op 21 april is voormalig Telstar-voorzitter Anton van Kooten in Zuid-Afrika overleden. Van Kooten was van 1999 tot 2002 voorzitter van Telstar. "Een gedreven en kwalitatief goede voorzitter. Een man met kennis en kunde", reageert toenmalig bestuurslid technische zaken Chris van der Zwan.

Eind jaren negentig kwam Van der Zwan de voormalig voorzitter tegen op de golfbaan. Dat was het begin van het voorzitterschap van Van Kooten bij Telstar. Daar werd namelijk door het bestuurslid een visje uitgegooid of Van Kooten oren had naar het voorzitterschap.

Onder Van Kooten kwam in 2001 de fusie tussen amateurclub Stormvogels en Telstar tot stand. Dat stuitte met name onder de fans van beide clubs op weerstand. Idee was dat er zo meer jeugd door zou stromen naar het eerste, maar dat gebeurde niet. In 2008 kwam er een einde aan Stormvogels Telstar en ging de club verder als het huidige Telstar.

Bijzondere man

In de berichtgeving over Van Kooten lees je veel over de persoonlijheid van de voormalig Telstar-voorzitter. Dat was niet altijd positief, maar Van der Zwan kan zich daar niet in vinden. "Hij kon in onderhandelingen ongenuanceerd overkomen. Dat vond ik niet erg, want je moet soms ook voor jezelf opkomen. Ik heb juist veel van hem geleerd", aldus Van der Zwan.